Il Messico e la Ferrari hanno un rapporto veramente particolare. Il Cavallino Rampante ha vinto poco nel Paese centro americano, ma quando la Scuderia di Maranello ha primeggiato nell’autodromo intitolato alla memoria dei fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, lo ha fatto in pompa magna! Le tre affermazioni Rosse sono arrivate nel 1970, nel 1990 e nel 2024. In tutti i casi si è trattato di un trionfo. Due doppiette (Ickx-Regazzoni prima, Prost-Mansell poi) e un primo terzo posto (Sainz-Leclerc). Certo, 3 successi su 24 opportunità non sono granché per un’entità come la Ferrari. Cionndimeno, il GP del Messico più entusiasmante rimane quello del 1964, che permise a John Surtees di laurearsi Campione del Mondo grazie a una piazza d’onore artigliata letteralmente in extremis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari in Messico. Il Cavallino Rampante viene da un trionfo, quello del 2024!