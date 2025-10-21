F1 a Città del Messico e MotoGP a Sepang | doppio weekend di motori su Sky e NOW

Dal 23 al 26 ottobre i motori tornano protagonisti: il Mondiale di Formula 1 fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez, mentre la MotoGP corre in Malesia. Dirette, approfondimenti e highlights su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un fine settimana ad alta velocità quello che attende gli appassionati di motori. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW andranno in scena due appuntamenti imperdibili: il Gran Premio di Città del Messico di Formula 1 e il Gran Premio della Malesia di MotoGP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it