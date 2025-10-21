F1 a Città del Messico e MotoGP a Sepang | doppio weekend di motori su Sky e NOW
Dal 23 al 26 ottobre i motori tornano protagonisti: il Mondiale di Formula 1 fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez, mentre la MotoGP corre in Malesia. Dirette, approfondimenti e highlights su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un fine settimana ad alta velocità quello che attende gli appassionati di motori. Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW andranno in scena due appuntamenti imperdibili: il Gran Premio di Città del Messico di Formula 1 e il Gran Premio della Malesia di MotoGP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?L'appuntamento a Città del Messico chiude la doppietta della Formula 1 in America Qui gli orari del weekend - facebook.com Vai su Facebook
Orari F1 Messico 2025: dirette Sky, Now e TV8 del GP di Città del Messico - Orari F1 GP Messico 2025: tutti gli orari italiani di prove, qualifiche e gara in diretta su Sky e in differita su TV8. Secondo quotidianomotori.com
Dalla F1 alla MotoGP: su Sky riparte la grande stagione dei motori con oltre 1000 ore di diretta - Gli appassionati potranno seguire in diretta tutti i GP di F1 e MotoGP, ma anche le gare di Formula 2, Formula 3, Moto2 e Moto3. Da fanpage.it
F1: gare GP a Città del Messico fino al 2028 - Firmato il contratto per il prolungamento fino al 2028 per le gare del GP di Formula 1 a Città del Messico. Scrive ansa.it