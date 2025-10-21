F1 9 rookie in pista nella FP1 di Città del Messico Due candidati al titolo restano a guardare…

La Formula Uno non si ferma e, dopo Austin, resta nel continente americano trasferendosi a Città del Messico per il ventesimo e quintultimo round della stagione. Grande attesa per un nuovo capitolo della sfida mondiale tra le McLaren e la Red Bull di Max Verstappen, con i primi tre della classifica generale racchiusi in soli 40 punti dopo la clamorosa rimonta dell’olandese da Monza in poi. A questo punto ogni singolo dettaglio può fare la differenza in un senso o nell’altro, quindi assume un peso specifico notevole la notizia che due dei tre protagonisti della corsa al titolo non prenderanno parte alla FP1 del Gran Premio messicano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, 9 rookie in pista nella FP1 di Città del Messico. Due candidati al titolo restano a guardare…

Contenuti che potrebbero interessarti

- 7 alla gara di campionato italiano di flat track!! Uno spettacolo unico con piloti di altissimo livello!! Dai rookie ai piloti portacolori che fanno il mondiale Per non parlare dei piloti di casa portacolori del moto club La pista da flat sarà apert - facebook.com Vai su Facebook

F1 | Nove rookie nelle FP1 in Messico: ecco perché il calendario non lascia alternative - Nelle FP1 del GP del Messico ben nove titolari resteranno ai box per lasciare spazio ai rookie, come imposto dal regolamento. Come scrive msn.com

Sei rookie in pista nelle FP1 del Bahrain: ecco chi sono - Buone notizie per i rookie del mondiale 2025: la FIA ha aumentato da due a quattro i turni di prove libere in cui i team devono obbligatoriamente schierare un giovane che non abbia corso più di due ... gazzetta.it scrive

F1 | Verstappen concede il bis: di nuovo in pole davanti a Norris. Leclerc 3° - L'olandese concede il bis e firma la seconda pole position del weekend precedendo Norris, con l'obiettivo dichiarato di fare bottino pieno. Riporta it.motorsport.com