Avvisi orali a tre dei ragazzi che, a luglio, hanno partecipato all’azione di Extinction Rebellion contro una banca bresciana. Il provvedimento è arrivato dalla questura di Brescia, a fronte di quanto accaduto il 13 luglio in piazza Duomo, quando un gruppo di attivisti si è arrampicato sulle colonne dell’ingresso della sede della banca per aprire uno striscione che condannava l’uso dei soldi dei propri risparmiatori per investimenti in progetti estrattivi e inquinanti e nel settore degli armamenti. Di fronte all’edificio, era stato posizionato un salvadanaio rosa a forma di granata con il muso da maiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Extinction Rebellion anti-banca “Avviso orale“ a tre attivisti