Extinction Rebellion anti-banca Avviso orale a tre attivisti

Ilgiorno.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avvisi orali a tre dei ragazzi che, a luglio, hanno partecipato all’azione di Extinction Rebellion contro una banca bresciana. Il provvedimento è arrivato dalla questura di Brescia, a fronte di quanto accaduto il 13 luglio in piazza Duomo, quando un gruppo di attivisti si è arrampicato sulle colonne dell’ingresso della sede della banca per aprire uno striscione che condannava l’uso dei soldi dei propri risparmiatori per investimenti in progetti estrattivi e inquinanti e nel settore degli armamenti. Di fronte all’edificio, era stato posizionato un salvadanaio rosa a forma di granata con il muso da maiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

extinction rebellion anti banca avviso orale a tre attivisti

© Ilgiorno.it - Extinction Rebellion anti-banca “Avviso orale“ a tre attivisti

Scopri altri approfondimenti

extinction rebellion anti bancaExtinction Rebellion anti-banca “Avviso orale“ a tre attivisti - Avvisi orali a tre dei ragazzi che, a luglio, hanno partecipato all’azione di Extinction Rebellion contro una banca bresciana. ilgiorno.it scrive

Extinction Rebellion manifesta in piazza Duomo a Brescia - Altra azione pacifica per Extinction Rebellion che stamattina ha manifestato in piazza Duomo contro Banca Intesa San Paolo. Riporta giornaledibrescia.it

Extinction Rebellion, gli attivisti si oppongono alla loro archiviazione - La battaglia contro la procura degli attivisti per il clima continua, questa volta Extincion Rebellion chiede l’archiviazione con formula piena invece che per la «particolare tenuità» del fatto. editorialedomani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Extinction Rebellion Anti Banca