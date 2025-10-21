Everything Everywhere All At Once | la spiegazione del multiverso

Il multiverso di Everything Everywhere All at Once spicca in qualche modo in un’epoca in cui i multiversi sono diventati fin troppo comuni. Scritto e diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert (noti collettivamente come i Daniels), il film approfondisce il concetto di multiverso, scatenando il caos sulla sua ignara protagonista e sconvolgendo il suo mondo. L’avventura fantascientifica è stata elogiata dalla critica per la sua trama, i suoi personaggi e la sua rappresentazione visiva di come potrebbero essere i multiversi. Infatti, Michelle Yeoh ha vinto il Golden Globe 2023 come migliore attrice in un film commedia o musicale per il suo ruolo da protagonista come Evelyn Wang in Everything Everywhere All At Once, mentre Ke Huy Quan ha ottenuto la sua prima nomination come migliore attore in un film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

1^Tv - Alle 21.20 "Everything Everywhere All at Once" di Daniel Kwan, Daniel Scheinert con Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis | Evelyn, immigrata cinese negli USA, scopre l'accesso a vite alternative e viaggia nel multiverso per salvare la famiglia - X Vai su X

Domani sera (21 ottobre) sarà trasmesso il film Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (2022) sul canale Rai 4 dalle ore 21.20 e, pertanto, vi posto la mia recensione. Vincitore di ben sette Oscar, tra cui miglior sceneggiatura, mig - facebook.com Vai su Facebook

Everything Everywhere All At Once, comunque vada sarà un successo - Chissà se qualcuno avrebbe scommesso qualcosa sulle 11 nomination agli Oscar di Everything Everywhere All at Once. mymovies.it scrive

Il successo di “Everything Everywhere All at Once” ha richiesto un gran lavoro - Il film con più candidature agli Oscar di quest’anno, e il favorito per la vittoria del maggior numero di premi, compreso quello al miglior film, è un grande caso cinematografico del 2022: Everything ... Scrive ilpost.it

Oscar 2023, Everything Everywhere all At Once è il Miglior Film - Oltre al premio più ambito della serata si è portato a casa altre sei statuette, tutte ambitissime: Miglior Regia ... mymovies.it scrive