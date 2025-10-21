Eventi di Natale il programma

Presentato alle associazioni di categoria il programma degli eventi organizzati in città per le prossime festività natalizie, che si svilupperà dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026. Tutto il centro sarà trasformato in un Villaggio di Natale, decorato con fantastiche luminarie e arricchito dalla grande pista del ghiaccio in piazza Garibaldi. Le iniziative prenderanno il via nel fine settimana che precede la festa dell'8 dicembre, quando è confermata l'accensione, in piazza Garibaldi, del grande albero di Natale, accompagnata dai cori delle scuole del territorio. Nel Magazzino del Sale Torre saranno ospitati eventi a tema: già nell'ultimo fine settimana di novembre e nel primo di dicembre saranno allestiti, a cura di Gipsy Garden, mercatini di Natale con prodotti di artigianato artistico.

