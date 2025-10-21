Evelina Sgarbi querela i medici dell’ospedale Gemelli i sospetti sulla firma del ricovero e il segreto sulle condizioni del padre
Evelina Sgarbi ha querelato gli operatori sanitari del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato a lungo ricoverato suo padre Vittorio Sgarbi per l’aggravarsi di una profonda depressione. La figlia del critico d’arte accusa medici e infermieri di «aver raccolto la firma di Sgarbi al momento del suo ricovero nella struttura». La figlia di Sgarbi estromessa durante il ricovero. «È nostra intenzione andare fino in fondo in questa drammatica, inquietante e dolorosa vicenda», ha commentato il legale Lorenzo Iacobbi, che assiste Evelina Sgarbi. Da lei era già partita un’istanza al tribunale di Roma perché venga nominato un amministratore di sostegno per la gestione dei beni di suo padre. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio querela i medici del Gemelli per falso https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/21/news/vittorio_sgarbi_evelina_sgarbi_querela_medici_gemelli-424928363/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
"Da 95 chili a soli 47, sta molto male" Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, si dice profondamente preoccupata per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi ? - facebook.com Vai su Facebook
Evelina Sgarbi querela i medici dell’ospedale Gemelli, i sospetti sulla firma del ricovero e il segreto sulle condizioni del padre - La figlia del critico d'arte ha già chiesto un amministratore di sostegno per gestire i beni del padre. Segnala msn.com
Vittorio Sgarbi, le figlie Alba ed Evelina si accusano in TV: tensione alle stelle - Alba ed Evelina Sgarbi si scontrano in diretta sullo stato di salute del padre Vittorio: "Ha visto la morte nei suoi occhi". donnaglamour.it scrive
Vittorio Sgarbi/ Mamma Evelina: “Mia figlia scioccata e preoccupata per il papà, sta male da un anno” - A Dentro la notizia si torna sulla vicenda di Vittorio Sgarbi con le parole di Alba, la mamma di Evelina: ecco che cosa ha raccontato Si torna sul caso di Vittorio Sgarbi a Dentro la notizia, su ... Riporta ilsussidiario.net