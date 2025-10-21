Evelina Sgarbi querela i medici dell’ospedale Gemelli i sospetti sulla firma del ricovero e il segreto sulle condizioni del padre

Evelina Sgarbi ha querelato gli operatori sanitari del Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato a lungo ricoverato suo padre Vittorio Sgarbi per l’aggravarsi di una profonda depressione. La figlia del critico d’arte accusa medici e infermieri di «aver raccolto la firma di Sgarbi al momento del suo ricovero nella struttura». La figlia di Sgarbi estromessa durante il ricovero. «È nostra intenzione andare fino in fondo in questa drammatica, inquietante e dolorosa vicenda», ha commentato il legale Lorenzo Iacobbi, che assiste Evelina Sgarbi. Da lei era già partita un’istanza al tribunale di Roma perché venga nominato un amministratore di sostegno per la gestione dei beni di suo padre. 🔗 Leggi su Open.online