Evelina Sgarbi querela i medici del Gemelli | Falsificata la firma di mio padre
Si apre un nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Vittorio Sgarbi e la sua famiglia. La figlia del critico d’arte, Evelina Sgarbi, ha presentato una querela per falso contro alcuni medici del Policlinico Gemelli di Roma, accusandoli di aver contraffatto la firma del padre al momento del ricovero. L’accusa: “Firma falsa sul modulo del consenso”. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, Lorenzo Iacobbi, l’episodio risalirebbe all’ 8 maggio 2025, giorno in cui Sgarbi venne ricoverato per una depressione maggiore accompagnata da una grave malnutrizione. Al momento dell’ingresso, sarebbe stato compilato un modulo di consenso al trattamento dei dati personali in cui il critico avrebbe autorizzato i sanitari a fornire informazioni solo alla compagna Sabrina Colle, escludendo ogni altro familiare, compresa la figlia Evelina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
