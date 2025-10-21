Evan Bros arriva il titolo a squadre
Non sarà la trionfale annata 2019, chiusa con il titolo mondiale piloti di Randy Krummenacher e il secondo posto di Federico Caricasulo e 7 doppi podi iniziali consecutivi. Ma questo 2025 porta in dote alla scuderia ravennate Evan Bros il secondo titolo mondiale per il team in SuperSport 600 Next Gen, dopo quello del 2019. Il turco Can Alexander Oncu ottiene 6 vittorie e 10 podi, l’indonesiano Aldi Satya Mahendra porta 73 punti e nelle ultime 5 gare è sostituito da Alberto Sura che conquista 62 importantissimi punti. Grande felicità in casa Evan Bros, per l’anima tecnica Mauro Pellegrini e per il team principal Fabio Evangelista: "Siamo campioni del mondo – dice quest’ultimo – e questo titolo team ci ripaga per un’altra stagione di grande lavoro e sacrificio, ma anche di gioia e soddisfazioni: del resto la passione ci spinge a fare sempre di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
