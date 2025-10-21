Evade di continuo dai domiciliari | 45enne finisce in carcere

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

