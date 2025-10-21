Evade dai domiciliari e chiede di farsi arrestare | Mi sento solo voglio andare in carcere

Sabato 18 ottobre, un 29enne di Mozzanica (Bergamo) che si trovava ai domiciliari, ha deciso di evadere per raggiungere il carcere e chiedere di farsi arrestare. All'udienza di convalida dell'arresto ha spiegato che si sentiva solo. La decisione ora spetterà al Gip di Pistoia. 🔗 Leggi su Fanpage.it