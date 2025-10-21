Evade dai domiciliari e chiede di farsi arrestare | Mi sento solo voglio andare in carcere
Sabato 18 ottobre, un 29enne di Mozzanica (Bergamo) che si trovava ai domiciliari, ha deciso di evadere per raggiungere il carcere e chiedere di farsi arrestare. All'udienza di convalida dell'arresto ha spiegato che si sentiva solo. La decisione ora spetterà al Gip di Pistoia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Evade dai domiciliari, a Teverola (Ce) arrestato stalker dai carabinieri https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/evade-dai-domiciliari-arrestato-dai-carabinieri-997e5799-ce8b-46f8-9307-2cd9cd85caa0.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. @TgrRai @_ - X Vai su X
Accusato di stalking, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri a Teverola (Ce) Tgr Rai Carabinieri Vai su Facebook
Evade dai domiciliari per far visita a una donna, 37enne trasferito a Sollicciano - Per questo è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare ... Lo riporta lanazione.it
Evade dai domiciliari per far festa a Rimini Intercettato dai carabinieri mentre fa l’autostop - Non potendo mettersi al volante, ha pensato bene di fare l’autostop sulla Marecchiese. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Evade dai domiciliari per amore. Ma la fuga finisce in carcere a Sollicciano - Firenze, 28 settembre 2025 – Un’evasione per passione amorosa ha portato un uomo direttamente dalle braccia della sua amata a una cella di Sollicciano. Si legge su lanazione.it