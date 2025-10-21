Europei Under 19 ad Acireale e Catania la prima fase delle qualificazioni

Sarà la Sicilia a ospitare il Gruppo 9 della prima fase di qualificazione agli Europei Under 19. Dal 12 al 18 novembre, Acireale e Catania diventeranno il cuore del calcio giovanile europeo, accogliendo le sfide tra Italia, Moldova, Bosnia ed Erzegovina e Polonia.La Nazionale di Alberto Bollini. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

