Del nuovo film di Carlo Verdone che sta girando a Roma non può, per obblighi contrattuali, dire nulla o quasi. "Si intitola Scuola di seduzione, è una vicenda corale – racconta – e si tratta di un tourbillon comico sul disagio sentimentale". Ma sullo spettacolo in scena al Duse sabato e domenica di cui è protagonista e regista, Lino Guanciale si sofferma invece volentieri e a lungo. Perché Europeana. Breve storia del XX secolo tratto dal libro dello scrittore praghese Patrik Ourednik è sì nato quattro anni fa al Mittelfest ma ha in qualche modo un riferimento nel progetto Ert firmato da Claudio Longhi del 2013 intitolato Il ratto d’Europa del quale Guanciale era interprete insieme a un nutrito cast di giovani attori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Europeana, un punto sull’Occidente"