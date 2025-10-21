Eurolega da dicembre partite anche in Israele | Hapoel e Maccabi Tel Aviv torneranno a giocare in casa

Hapoel Tel Aviv e Maccabi Tel Aviv potranno tornare a giocare le partite di Eurolega, la massima competizione europea di basket, in casa, in Israele. Potranno farlo dall’1 dicembre, come deciso dalla stessa Eurolega “dopo un’attenta riflessione”. Fino a quella data, Euroleague Basketball “continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi, a rimanere in stretto contatto con le autorità locali e straniere, le squadre ospiti e tutte le organizzazioni competenti, tra cui Elpa, Ehcb e Uebo, e a garantire che la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti rimangano la massima priorità”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal massimo organo cestistico europeo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

