Euro 2032 | Yardimci Uefa Montella straordinario va sostenuto

"Il calcio è stato il lavoro e la passione della mia vita. Come Presidente della Federazione Calcistica Turca e poi come membro del Comitato Esecutivo Uefa, la mia missione è sempre stata semplice: proteggere il gioco, farlo crescere e unire le persone attraverso di esso. E' stato un vero onore ricevere il Premio Eccellenza del Mediterraneo. Un momento speciale non solo per me, ma anche per il mio Paese, la Turchia". Lo ha detto Servet Yardimci, ex presidente della TFF (la Federcalcio turca), ex membro del Comitato Esecutivo Uefa, attualmente Presidente del Comitato delle Federazioni Nazionali Uefa, parlando alla stampa italiana in occasione del premio Internazionale 'Eccellenza del Mediterraneo', conosciuto come 'l'Oscar del Mediterraneo', che si è svolto a Roma presso il Ministero della Cultura.

