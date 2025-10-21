Etichette per incontri e centri massaggi cinesi fermata una seconda persona
Nelle scorse ore, il nucleo commerciale della polizia locale di Prato ha fermato una seconda persona responsabile della diffusione di etichette adesive in lingua cinese, attaccate lungo le strade del Macrolotto Zero. L’operazione è il risultato delle attività di indagine conseguite al primo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
10 al 12 ottobre l’All In Festival e la rete è pronta a entrare in azione Tre giorni di incontri, musica, sport, chiacchiere, sorrisi e zero etichette! Un mix perfetto di energia, partecipazione e libertà! @allinfestivalofficial #allinfestival #senzaetichette #cittadin Vai su Facebook
Nasce l’Associazione PeP a Porza: esperienze di svago e vacanze accessibili per tutti, senza barriere e senza etichette. Incontro di presentazione sabato 8 novembre, aperto a tutti! - X Vai su X
Padova. Centro massaggi, giovani donne costrette a prostituirsi. La finanza sequestra i locali - Incontri a luci rosse in due centri massaggi gestiti da donne cinesi: la Finanza ha sequestrato due immobili in provincia e denunciato sette persone. Riporta ilgazzettino.it
Padova. Centro massaggi a luci rosse, incontri hot con i clienti: sequestrato l'immobile - Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato un immobile nel capoluogo, adibito a centro massaggi, dove avvenivano incontri a luci rosse. Si legge su ilgazzettino.it
Gli incontri sessuali con 'Susann Orientale' nel centro massaggi hot vicino alla stazione - Un centro benessere preso in affitto a tremila euro al mese trasformato in una casa per gli appuntamenti a luci rossi. Come scrive romatoday.it