Estradato in Italia Massimiliano Del Vecchio Il latitante era stato arrestato a Barcellona
E’ stato estradato in Italia Massimiliano Del Vecchio, arrestato l’estate scorsa a Barcellona. Nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre, è arrivato all’aeroporto Fiumicino il volo che ha riportato nel nostro Paese il 42enne considerato capo e promotore di una associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
