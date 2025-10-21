Estradato in Italia Massimiliano Del Vecchio Il latitante era stato arrestato a Barcellona

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato estradato in Italia Massimiliano Del Vecchio, arrestato l’estate scorsa a Barcellona. Nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre, è arrivato all’aeroporto Fiumicino il volo che ha riportato nel nostro Paese il 42enne considerato capo e promotore di una associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

estradato italia massimiliano vecchioTraffico di droga, estradato in Italia Massimiliano Del Vecchio - Il 42enne pontino, arrestato a Barcellona la scorsa estate, è rientrato oggi in Italia. Scrive latinaoggi.eu

Massimiliano Del Vecchio, arrestato a Barcellona il superlatitante del narcotraffico: catturato dal dentista - Massimiliano Del Vecchio, superlatitante ricercato da quasi 2 anni, è stato arrestato in Spagna a Barcellona, all’interno di una clinica odontoiatrica. Riporta ilgazzettino.it

Massimiliano Del Vecchio arrestato a Barcellona, il superlatitante sorpreso dal dentista: ricercato dal 2023 per narcotraffico - Arresto eccellente a Barcellona, ad opera dei Carabinieri di Latina insieme agli omologhi spagnoli della Guardia Civil: sorpreso in una clinica odontoiatrica un narcotrafficante originario di Fondi ... Riporta roma.corriere.it

