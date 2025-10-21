Estinzione anticipata di mutui per oltre 840 mila euro | il debito residuo scende a 43 milioni
Continua a scendere il debito del Comune di Rimini. La quinta commissione consigliare, nella seduta di martedì mattina (21 ottobre), ha espresso parere favorevole all’estinzione anticipata di tre mutui assunti dall’amministrazione comunale con assunti con Cassa depositi e prestiti per un valore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
