Esternalizzazione del patrimonio immobiliare l' appello di Di Rosa | I consiglieri non votino questa delibera
“No” alla scelta dell’amministrazione comunale di concedere in gestione per 20 anni parte consistente del patrimonio immobiliare pubblico, compreso il cimitero comunale di Piano Gatta. Lo dice, e in maniera categorica, il movimento civico “Tutti insieme per una città normale”. “Si tratta, per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Esternalizzazione del patrimonio immobiliare, l'appello di Di Rosa: "I consiglieri non votino questa delibera" - Il rappresentante del movimento civico "Tutti insieme per una città normale" in merito al cimitero di Piano Gatta: "Non si può svendere, a soli sei mesi dalla scadenza del mandato, un bene comunale ch ... Segnala agrigentonotizie.it
Ferraloro (Ance) si appella a Bucci: “Riqualificare il patrimonio immobiliare per rilanciare la Liguria” - Il futuro della Liguria riparte dal suo patrimonio immobiliare e transita per un grande progetto di riqualificazione urbana che riguardi i centri storici e abbracci anche i borghi a rischio abbandono ... Riporta ilsecoloxix.it
Cinema chiusi a Roma, l'appello di attori, registi e produttori: "No allo sciacallaggio immobiliare" - Da Paola Cortellesi a Marco Bellocchio, attori, registi e produttori si mobilitano a difesa dei cinema di Roma. Segnala romatoday.it