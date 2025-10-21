Esternalizzazione del patrimonio immobiliare l' appello di Di Rosa | I consiglieri non votino questa delibera

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“No” alla scelta dell’amministrazione comunale di concedere in gestione per 20 anni parte consistente del patrimonio immobiliare pubblico, compreso il cimitero comunale di Piano Gatta. Lo dice, e in maniera categorica, il movimento civico “Tutti insieme per una città normale”. “Si tratta, per il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

