Estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica al via il maxi-intervento

Inizieranno a breve i lavori per la sostituzione della rete idrica e l’estensione della rete fognaria nera in alcune vie attualmente sprovviste del servizio, con Etra come soggetto individuato per la progettazione e l’esecuzione.In particolare l’intervento, previsto nel Piano d’Ambito e conforme. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica, al via il maxi-intervento - Gli interventi sono previsti nel programma generale di completamento, riordino e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione all’interno del territorio di competenza del Consiglio di ... Riporta padovaoggi.it

Valgrana: proseguono i lavori di sostituzione e potenziamento della rete fognaria in via Roma - L’intervento rappresenta un passo importante per l’ammodernamento delle infrastrutture idriche del centro abitato ... Lo riporta cuneodice.it

Valgrana, al via il potenziamento della rete fognaria in via Roma - Lavori dell'Unione Montana Valle Grana in accordo con Acda per modernizzare le infrastrutture del centro storico ... Come scrive targatocn.it