Espulsi i 180 tifosi del Napoli arrestati ad Eindhoven Per loro anche rischio daspo Corsport

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi che i fermi sono avvenuti “a scopo preventivo”. I tifosi sono stati interrogati dalla polizia e poi stati rilasciati in mattinata con foglio di via, i loro tagliandi sono stati annullati. Il Corriere dellO Sport riporta “La polizia ha dichiarato all’agenzia di stampa Anp che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. I fermi avevano lo scopo di impedirli. Gli agenti hanno chiesto al “numeroso gruppo” di tifosi del Napoli, arrivati con dei minivan e altri mezzi propri, di lasciare il centro città, ma questi li hanno ignorati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

