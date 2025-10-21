Espulsi i 180 tifosi del Napoli arrestati ad Eindhoven Per loro anche rischio daspo Corsport
180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi che i fermi sono avvenuti “a scopo preventivo”. I tifosi sono stati interrogati dalla polizia e poi stati rilasciati in mattinata con foglio di via, i loro tagliandi sono stati annullati. Il Corriere dellO Sport riporta “La polizia ha dichiarato all’agenzia di stampa Anp che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. I fermi avevano lo scopo di impedirli. Gli agenti hanno chiesto al “numeroso gruppo” di tifosi del Napoli, arrivati con dei minivan e altri mezzi propri, di lasciare il centro città, ma questi li hanno ignorati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Espulsi i 180 tifosi del #Napoli arrestati ad #Eindhoven. Per loro anche rischio daspo (Corsport) Stamattina sono stati rilasciati con foglio di via che li ha obbligati a lasciare la città, oltre all'annullamento dei biglietti per la partita di stasera. https://www.ilnapolist Vai su Facebook
Eindhoven, arrestati 180 tifosi del Napoli. La polizia li avrebbe fermati per impedire scontri con i sostenitori del Psv. Avrebbero ignorato la richiesta di lasciare il centro città @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/10/eindhoven-arrestati-180-tifosi-d - X Vai su X
Espulsi i 180 tifosi del Napoli arrestati ad Eindhoven. Per loro anche rischio daspo (Corsport) - I tifosi del Napoli arrestati ieri a Eindhoven sono stati rilasciati con foglio di via, per loro biglietti annullati e rischio daspo ... Secondo ilnapolista.it
Psv-Napoli, probabili formazioni e ultime notizie: 180 tifosi azzurri arrestati ed espulsi, cosa è successo - Il Napoli è chiamato, da un lato a riscattare la sconfitta subita in campionato contro il ... Riporta ilmattino.it
PSV Napoli, espulsi i 180 tifosi fermati dalla polizia/ “Fermati per evitare scontrii” (21 ottobre 2025) - Espulsi dalla città i 180 tifosi fermati dalla polizia alla vigilia della sfida di Champions League PSV Napoli ... Si legge su ilsussidiario.net