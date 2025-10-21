espulsi i 180 tifosi del napoli arrestati ad eindhoven per loro anche rischio daspo corsport

180 tifosi del Napoli sono stati fermati stanotte nel centro di Eindhoven. Le autorità della città del sud dei Paesi Bassi che i fermi sono avvenuti “a scopo preventivo”. I tifosi sono stati interrogati dalla polizia e poi stati rilasciati in mattinata con foglio di via, i loro tagliandi sono stati annullati. Il Corriere dellO Sport riporta “La polizia ha dichiarato all’agenzia di stampa Anp che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. I fermi avevano lo scopo di impedirli. Gli agenti hanno chiesto al “numeroso gruppo” di tifosi del Napoli, arrivati con dei minivan e altri mezzi propri, di lasciare il centro città, ma questi li hanno ignorati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

