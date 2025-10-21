Espulsi 180 tifosi Napoli fermati nel centro di Eindhoven per evitare disordini Biglietti annullati

Le autorità olandesi hanno espulso da Eindhoven tutti i circa 180 tifosi del Napoli che erano stati fermati nella notte nel centro della città per aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco. Lo hanno riferito gli stessi supporter azzurri. Per i tifosi è scattato il rimpatrio e l' annullamento dei biglietti per la partita di Champions League di stasera contro il Psv per quanti ne.

