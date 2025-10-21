esposito sicuro bonny forse chivu vuole provare la baby inter

Esposito sicuro, Bonny forse. La tentazione di Chivu è di giocare in Champions con la coppia junior, 42 anni in due, ma già 4 gol in stagione e mille complimenti. Decisione rimandata a stamane, pensando inevitabilmente a sabato e al Napoli. Un po' di riposo può servire a Lautaro. Alchimie da allenatori, che Chivu sta dimostrando di conoscere in fretta. Spazio probabile anche per qualcun altro che ha giocato di meno, soprattutto per dare fiato a chi lo ha fatto di più, tipo Dimarco e qualcun altro in mezzo al campo. Sucic è pronto. Thuram non è partito per Bruxelles (e non ci sarà nemmeno a Napoli) e come lui Darmian e il terzo portiere Di Gennaro, operato al polso destro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

