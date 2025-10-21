Esposito sicuro Bonny forse Chivu vuole provare la baby Inter
Esposito sicuro, Bonny forse. La tentazione di Chivu è di giocare in Champions con la coppia junior, 42 anni in due, ma già 4 gol in stagione e mille complimenti. Decisione rimandata a stamane, pensando inevitabilmente a sabato e al Napoli. Un po' di riposo può servire a Lautaro. Alchimie da allenatori, che Chivu sta dimostrando di conoscere in fretta. Spazio probabile anche per qualcun altro che ha giocato di meno, soprattutto per dare fiato a chi lo ha fatto di più, tipo Dimarco e qualcun altro in mezzo al campo. Sucic è pronto. Thuram non è partito per Bruxelles (e non ci sarà nemmeno a Napoli) e come lui Darmian e il terzo portiere Di Gennaro, operato al polso destro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
“Pio Esposito gioca nell’Inter e nella Nazionale, la pressione ci sta. Di sicuro ha dimostrato di poter stare a questi livelli. In soli due mesi gli è cambiata la vita, ma era quello che desiderava. È salito sul palco e ora deve ballare” - Chivu alla vigilia di Roma-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Cristian Chivu verso Roma-Inter: “Pio Esposito? Gioca nell’Inter e nella Nazionale, la pressione ci sta. Di sicuro ha dimostrato di poter stare a questi livelli. In soli due mesi gli è cambiata la vita, ma era quello che desiderava. È salito sul palco e ora deve ballar - X Vai su X
Esposito sicuro, Bonny forse. Chivu vuole provare la baby Inter - Il tecnico: "In primavera vogliamo essere in corsa per tutto" ... Si legge su msn.com
Inter, Esposito e Bonny dal 1'? L’idea di Chivu. E su Lautaro c’è una buona notizia - La nuova tentazione del tecnico nerazzurro è quella di lanciare Pio Esposito e Bonny dal 1' contro l'Union St. msn.com scrive
Caressa: “Un giocatore vera chiave Inter. Che colpo Bonny a quel prezzo! E Pio è…” - Fabio Caressa ha inserito tre giocatori dell'Inter nella sua top 11: elogi a Bonny ma non solo. Da msn.com