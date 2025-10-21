Esposito e Bonny | non solo riserve di lusso Sarà la coppia del futuro dell' Inter?

Dopo anni complicati a livello di alternative, l'attacco dell'Inter ha finalmente trovato dei sostituti in grado di non far rimpiangere i titolarissimi. E se in futuro fossero loro le prime scelte? Ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio de La Tripletta ( guarda qui la puntata completa ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Esposito e Bonny: non solo riserve di lusso. Sarà la coppia del futuro dell'Inter?

