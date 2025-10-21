«Siamo convinti che una legge per l’educazione alla prevenzione primaria rappresenti un passo fondamentale per la crescita del nostro Paese e per la promozione di una nuova cultura della salute, della sostenibilità e della responsabilità sociale». Con queste parole Giovanni Esposito, Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI), annuncia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Esposito (CNPI): “Sosteniamo una legge per l’educazione alla prevenzione primaria, frutto di una collaborazione tra enti e professionisti”