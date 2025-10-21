Esportare fa bene alle imprese Bando della Camera di commercio
La Camera di commercio Ferrara Ravenna cerca di spingere le imprese ad esportare sempre di più. Prenderà, infatti, il via il prossimo venerdì il Bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per sostenere la capacità delle imprese ravennati di rafforzare la loro presenza nei mercati a più alto potenziale. Secondo le stime dell’Ufficio Studi, in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, le imprese ferraresi e ravennati che investono abitualmente nell’ export (sono 2.493 ed esportano per oltre 8 miliardi di euro) registrano una crescita annuale del fatturato superiore di oltre 1 punto percentuale rispetto a quelle che non adottano tale strategia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
https://www.rainews.it/tgr/sicilia/video/2025/10/lusso-e-creativita-da-esportare-nel-mondo-9f4c532b-2ac4-473c-8544-95a02a94dd95.html?wt_mc=2.social.fb.redtgrsicilia_lusso-e-creativita-da-esportare-nel-mondo.&wt Vai su Facebook
Esportare fa bene alle imprese. Bando della Camera di commercio - Prenderà, infatti, il via il prossimo venerdì il Bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Rav ... Riporta msn.com