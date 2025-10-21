Esplode tubo dell' acqua e allaga diverse strade cantine e un centro estetico | si è formata una voragine

Milanotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tubo sotterraneo che esplode nella notte. L'acqua che piano piano esce e allaga tutte le strade, aprendo anche una voragine. Succede attorno a piazzale Francesco Carrara, zona viale Giovanni Da Cermenate, a Milano, nella notte tra lunedì e martedì.Strade e cantine allegateMolti abitanti si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

