Esonero Tudor Sky | potrebbe arrivare dopo il Real Madrid soltanto in un caso Ma lo scenario più probabile è il seguente

. l futuro di Igor Tudor sulla panchina bianconera appeso a un filo, e la pesante sconfitta subita a Como ha inevitabilmente complicato la sua posizione. A fare il punto sulla situazione del tecnico croato è Giovanni Guardalà, noto inviato di Sky Sport al seguito delle vicende bianconere. Secondo il giornalista, l’ultimo KO in campionato ha avuto conseguenze dirette sulla stabilità dell’allenatore. « La sconfitta di Como ha reso la panchina di Tudor sicuramente non più tanto solida » – ha spiegato Guardalà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Esonero Tudor (Sky): potrebbe arrivare dopo il Real Madrid soltanto in un caso. Ma lo scenario più probabile è il seguente

News recenti che potrebbero piacerti

#Spalletti e #Palladino sono due nomi che la #Juve sta valutando in caso di esonero di #Tudor - X Vai su X

Juventus, idea clamorosa: Daniele De Rossi tra i candidati per la panchina in caso di esonero di Tudor - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, esonero Tudor: SKY conferma il nome del sostituto - Clamoroso colpo di scena in casa Juventus con la società che sta valutando davvero la possibilità di cambiare allenatore andando ad esonerare Igor Tudor per puntare su un nuovo allenatore ... Lo riporta calciomercato24.com

Juve-Tudor, l'esonero potrebbe non essere legato solo ai risultati: ci sono divergenze sui programmi - Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus sarebbe attualmente in bilico, con la dirigenza del club bianconero che starebbe valutando se e quando esonerare il tecnico croato. Riporta tuttojuve.com

Esonero Tudor (Sky): arrivano queste indiscrezioni da Torino! Madrid ininfluente, ecco quali saranno le partite decisive - Fabio Caressa fa il punto sulla panchina bianconera Un periodo nero, cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sei ... Lo riporta juventusnews24.com