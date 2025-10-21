Esonero Tudor Repubblica | Igor salvo con Real e Lazio Il club spera di invertire il trend e preferisce continuare con lui per questi motivi
Esonero Tudor (Repubblica): Igor salvo con Real e Lazio. Il club spera di continuare con lui per questi motivi e vuole pianificare con calma. Igor Tudor avrà ancora un po’ di tempo per cercare di salvare la sua panchina, resa “sbullonata” non solo dai risultati deludenti dell’ultimo mese, ma soprattutto dai regressi progressivi che la squadra ha mostrato sul piano del gioco. La posizione del tecnico croato è indubbiamente a rischio, ma la società ha deciso di non agire d’impulso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non saranno le prossime due, temibili partite a decretare il suo futuro immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Quanto costa l'esonero di $Tudor alla $Juventus? Motta è ancora sotto contratto, la Uefa controlla i conti calciomercato.com/liste/quanto-c… - X Vai su X
Juventus, idea clamorosa: Daniele De Rossi tra i candidati per la panchina in caso di esonero di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Tudor è a rischio esonero? Alta tensione tra il tecnico e la Juventus, cosa può succedere - Si apre un'altra settimana delicata: mercoledì a Madrid contro il Real, domenica a Roma con la Lazio. Segnala ilbianconero.com
Esonero Tudor, valutazioni in corso sul futuro dell’allenatore ma non solo! Dal traghettatore al profilo su cui puntare dal prossimo anno: tutti gli scenari e gli ultimi ... - Esonero Tudor, valutazioni in corso sul futuro dell’allenatore: tutti gli aggiornamenti sul tecnico croato dopo la sconfitta di Como La pesante sconfitta in campionato contro il Como ha aperto una pro ... Si legge su juventusnews24.com
Repubblica - Vertice Juventus, confronto tra Tudor e la dirigenza: 20 giorni decisivi per il futuro del tecnico - Le prossime settimane possono segnare il destino dell'allenatore. Da ilbianconero.com