Esonero Tudor (Repubblica): Igor salvo con Real e Lazio. Il club spera di continuare con lui per questi motivi e vuole pianificare con calma. Igor Tudor avrà ancora un po’ di tempo per cercare di salvare la sua panchina, resa “sbullonata” non solo dai risultati deludenti dell’ultimo mese, ma soprattutto dai regressi progressivi che la squadra ha mostrato sul piano del gioco. La posizione del tecnico croato è indubbiamente a rischio, ma la società ha deciso di non agire d’impulso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non saranno le prossime due, temibili partite a decretare il suo futuro immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Tudor (Repubblica): Igor salvo con Real e Lazio. Il club spera di invertire il trend e preferisce continuare con lui per questi motivi