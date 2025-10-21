Escursione tra i castagni camminando verso l’autunno
Un’escursione tra i boschi di San Mauro di Saline, nel cuore della Lessinia, in occasione della 54ª Sagra dei Marroni. Un percorso dolce e suggestivo tra contrade, profumo di legna, foglie dorate e i suoni del bosco che cambia stagione. Un occasione per scoprire storie e curiosità legate al. 🔗 Leggi su Veronasera.it
