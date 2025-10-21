S aranno nuovi conflitti familiari al centro della trama della serie turca La notte nel cuore. La nuova puntata in onda oggi, martedì 21 ottobre alle 21:20 su Canale 5, riparte dal ritrovamento dell’auto di Tahsin crivellata di colpi e macchiata di sangue. Ma soprattutto dalle tensioni tra le famiglie Sansalan e Çak?rça, che ormai sono esplose. Nuh ( Aras Ayd?n ) accusa i Sansalan di essere responsabili dell’attacco, mentre Sumru (Ece Uslu) incolpa il marito Samet (Burak Sergen), rinfacciandogli anni di bugie e manipolazioni. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Stasera a “La notte nel cuore” Cihan e Melek riuniscono le famiglie: la tregua durerà? La notte nel cuore, anticipazioni puntata 21 ottobre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Esat è costretto da Cihan a sposare Esma, incinta