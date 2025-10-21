Esat è costretto da Cihan a sposare Esma incinta
S aranno nuovi conflitti familiari al centro della trama della serie turca La notte nel cuore. La nuova puntata in onda oggi, martedì 21 ottobre alle 21:20 su Canale 5, riparte dal ritrovamento dell’auto di Tahsin crivellata di colpi e macchiata di sangue. Ma soprattutto dalle tensioni tra le famiglie Sansalan e Çak?rça, che ormai sono esplose. Nuh ( Aras Ayd?n ) accusa i Sansalan di essere responsabili dell’attacco, mentre Sumru (Ece Uslu) incolpa il marito Samet (Burak Sergen), rinfacciandogli anni di bugie e manipolazioni. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Stasera a “La notte nel cuore” Cihan e Melek riuniscono le famiglie: la tregua durerà? La notte nel cuore, anticipazioni puntata 21 ottobre, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Notte nel Cuore, anticipazioni ventisettesima puntata di martedì 21 ottobre 2025 Esat è costretto a sposare Esma, ma la lascia da sola a poche ore dalle nozze. Ecco cosa succederà nel prossimo prime time della dizi turca - facebook.com Vai su Facebook
Esat costretto alle nozze da Cihan, le anticipazioni de #Lanottenelcuore del 21 ottobre 2025 - X Vai su X
La notte nel cuore, trama martedì 21/10: Cihan costringe il fratello a sposare Esma - Nuovi colpi di scena sono in arrivo a La notte nel cuore: nella puntata in onda martedì 21 ottobre Cihan costringerà il fratellastro Esat a sposare Esma, la domestica che aspetta un figlio da lui. it.blastingnews.com scrive
La notte nel cuore spoiler 1° capitolo, Cihan a Esat: 'Vendi le azioni o sposi Esma' - Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, dopo l’emorragia di Samet, sarà Cihan a ottenere la procura per l’azienda e per Harika. Scrive it.blastingnews.com