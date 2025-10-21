esame guida turistica al via il 18 novembre con la prova scritta del concorso

Tutto pronto per la data del 18 novembre 2025, quando si terrà la prova scritta del primo concorso nazionale per ottenere l' abilitazione a guida turistica. Si tratta di una novità, arrivata con la riforma del 2023, pensata per rispondere agli obiettivi prefissati dal Pnrr. Le prove cominceranno proprio a novembre, a partire dalla data indicata. Il cambiamento è chiaro. Fino ad oggi la competenza era delle Regioni. Adesso abbiamo l'esame nazionale unico, e non è mancata la risposta degli aspiranti operatori del settore turismo. Stando a quanto riportato, a candidarsi sono state più di 25mila persone, nello specifico 29. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

