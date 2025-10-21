Esame guida turistica 2025 pubblicata la data dello scritto | il calendario

Pubblicate la data dello scritto per diventare guida turistica. A novembre partono le prove per l’abilitazione alla professione, attese da anni da migliaia di aspiranti. Il Ministero guidato da Daniela Santanché ha reso noto il calendario relativo all’ esame unico nazionale del settore, fino ad oggi gestito esclusivamente dalle Regioni. Le nuove procedure di accesso fanno seguito alla riforma del 2013 e prenderanno il via ufficialmente il 18 novembre 2025. L’esame nazionale di guida turistica. Sono circa 25mila le persone che si sono candidate al bando pubblicato dal ministero del Turismo e che da almeno tre mesi erano in attesa della pubblicazione del calendario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Esame guida turistica 2025, pubblicata la data dello scritto: il calendario

