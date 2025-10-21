Eros Ramazzotti successo ad Amsterdam per il World Tour Gala Première

Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del World Tour Gala Première di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori. Il 21 novembre esce in tutto il mondo ‘ Una Storia Importante’’Una Historia Importante’, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A. Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment) disponibile da oggi in preorder. “Una Storia Importante”“Una Historia Importante” sarà disponibile in tanti speciali formati. In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eros Ramazzotti, successo ad Amsterdam per il World Tour Gala Première

