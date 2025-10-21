Eroi silenziosi | le guardie Fipsas di Latina salvano 3 cuccioli
Pontinia, 21 ottobre 2025 – Nella mattinata di domenica, durante i consueti controlli sul territorio, le Guardie Ittiche-Zoofile della FIPSAS hanno rinvenuto t re cuccioli di cane abbandonati sulle sponde del canale che costeggia la Migliara 49, nel comune di Pontinia. Il recupero non è stato semplice: i piccoli, spaventati, si erano rifugiati tra le canne della riva. Dopo un intervento paziente e delicato, le guardie sono riuscite a metterli in sicurezza, provvedendo a sfamarli e dissetarli. Successivamente, i cuccioli sono stati affidati alle cure dell’associazione “Scodinzolando” di Maenza, che si è resa disponibile ad accoglierli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
