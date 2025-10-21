Ero così Grande Fratello Ivana mostra la foto prima di diventare donna

Al Grande Fratello, la storia di Ivana Castorina è diventata una delle più forti e toccanti di questa edizione. Qualche giorno fa, la concorrente ha deciso di raccontarsi senza filtri, parlando apertamente della propria transessualità. È stato un momento intenso, di grande sincerità e coraggio, accolto con un lungo applauso dagli altri inquilini della Casa. Durante il daytime del 17 ottobre, Canale 5 ha trasmesso anche alcune immagini di Ivana quando era un bambino: foto che, secondo quanto trapelato, sarebbe stata lei stessa a fornire durante i provini, dando pieno consenso alla loro pubblicazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

