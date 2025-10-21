Eric Dane torna in tv con un nuovo ruolo che rispecchia la diagnosi nella vita reale
L’ex attore di Grey’s Anatomy, Eric Dane, ottiene un ruolo da guest star in un’altra serie televisiva di argomento medico, Brilliant Minds della NBC. Il suo personaggio nella serie riceve la stessa diagnosi che ha ricevuto nella vita reale. Dane ha rivelato nell’aprile 2025 di essere affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica). Nella serie, interpreterà Matthew, un pompiere che non sa come dire alla sua famiglia della sua malattia e chiede aiuto al dottor Oliver Wolf ( Zachary Quinto ). L’attore apparirà nella seconda stagione di Brilliant Minds, nell’ episodio 9, in onda il 24 novembre 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
