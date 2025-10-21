L'attore, che nell'aprile scorso ha scoperto di avere davvero la Sclerosi Laterale Amiotrofica, si è unito al cast della seconda stagione della serie dove potrà interpretare un personaggio affetto dalla stessa malattia Eric Dane è entrato a far parte del cast della serie televisiva medica della NBC Brilliant Minds come guest star. L'attore, già volto noto di Euphoria e Grey's Anatomy, apparirà nel nono episodio della seconda stagione nei panni di Matthew, un eroico pompiere che fatica a condividere con la sua famiglia la diagnosi di SLA. Il ruolo è particolarmente degno di nota considerando che Dane ha annunciato lo scorso aprile di aver ricevuto una diagnosi di SLA, una malattia neurodegenerativa che paralizza gradualmente il corpo distruggendo le cellule nervose che controllano il movimento muscolare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eric Dane, la star di Grey's Anatomy interpreterà un pompiere malato di SLA in Brilliant Minds 2