Erdogan il sultano che l’Occidente finge di odiare ma di cui ha bisogno
Il leader turco Erdogan ha saputo sfruttare alla grande il suo ruolo per far accettare a tutti la pace di Trump a Gaza. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il grande gioco del sultano Erdogan, la Turchia neo ottomana si avvicina al confronto con Israele editorialedomani.it/politica/mondo… - X Vai su X
A quasi vent’anni dalla sua ascesa al potere, Recep Tayyip Erdogan è oggi il leader più longevo della Repubblica turca. Attore fondamentale della scena internazionale, ha indubbiamente cambiato i connotati alla sua nazione, sempre meno europea, sempre Vai su Facebook
Erdogan: pontiere per Kiev, eroe a Gaza. Il Sultano ’gioca’ su tutti i tavoli - Ankara, 16 maggio 2025 – Fra chi spera in una soluzione e chi insulta, ce n’è uno che ha già portato a casa il risultato. Da quotidiano.net
La partita a poker di Erdogan, il sultano pigliatutto - Questa volta non si può dare torto a Trump, se Zelensky e Putin si siederanno allo stesso tavolo a Istanbul, per trattare una fine del conflitto che ormai dura da tre anni, buona parte del merito sarà ... Lo riporta la7.it