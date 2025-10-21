Era stato assolto da stupro perché la 17enne aveva già avuto rapporti | in appello condannato a 3 anni ad Ancona

I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel Maceratese. La sentenza di oggi, sia pure nell’accezione di minore gravità, ribalta l’assoluzione ottenuta dall’uomo in primo grado. «Aveva già avuto rapporti, dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Era stato assolto da stupro perché la 17enne "aveva già avuto rapporti": in appello condannato a 3 anni ad Ancona

Leggi anche questi approfondimenti

Assolto per abusi su una 17enne perché 'aveva avuto già rapporti', sentenza ribaltata in appello. L'imputato era stato prosciolto in primo grado a Macerata, oggi ad Ancona la condanna a tre anni. La difesa andrà in Cassazione #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Era stato assolto dalle accuse più pesanti di tratta a scopo sessuale e di associazione a delinquere - X Vai su X

Era stato assolto da stupro perché la 17enne "aveva già avuto rapporti": in appello condannato a 3 anni ad Ancona - I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel ... Come scrive msn.com

"Non era contraria ai rapporti". Cade l'accusa di stupro: i giudici assolvono l'imputato - Secondo i giudici di Macerata, la ragazza, che aveva già avuto dei rapporti, non poteva non immaginare gli sviluppi della situazione da lei denunciati ... Si legge su msn.com

Stupro 17enne, Pg: assolto, va condannato - E' l'istanza della Pg di Ancona, in Appello, contro un 31enne scagionato a Macerata da presunti abusi sessuali commessi nel 2019 ai danni d'una 17enne. Da rainews.it