Era in posa per una foto su un oblò aperto la madre ha immortalato tutta la caduta | bimba di 5 anni precipita nell’oceano dalla nave da crociera la dinamica dell’incidente

Una foto che doveva essere un ricordo felice si è trasformata in una prova schiacciante. Un nuovo rapporto della polizia, ottenuto e pubblicato dalla rivista americana People, ha svelato l’esatta dinamica di quanto accaduto lo scorso 29 giugno a bordo della nave da crociera Disney Dream, quando una bambina di 5 anni è caduta in mare da un oblò aperto sul ponte quattro. Secondo il rapporto dello sceriffo della contea di Broward, in Florida, la famiglia, alla sua prima crociera, stava esplorando la nave. A un certo punto, “si sono fermati per scattare una foto alla figlia”: la madre, secondo quanto ricostruito, “ha indicato la ringhiera dell’oblò e la figlia si è arrampicata sulla ringhiera e si è seduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

