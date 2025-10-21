Era ai domiciliari in una comunità ma progettava la fuga | arrestato un giovane di 20 anni

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno arrestato un 20enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari.L’indagine e l’arrestoSecondo quanto ricostruito, nel primissimo pomeriggio del 18 ottobre, la pattuglia della Stazione di Sala Baganza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

