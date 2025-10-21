Era accusato di molestie nei confronti dell’ex fidanzata | assolto 32enne di Montesarchio

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Monaco, ha assolto A. D., 32 anni, di Montesarchio, dall’accusa di molestie nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Mirko Palillo, era imputato per aver, secondo l’accusa, importunato la sua ex con una serie innumerevole di telefonate moleste sia al suo numero personale sia a quello dell’attività lavorativa dove la donna era impiegata. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna dell’imputato, ritenendo provata la condotta persecutoria contestata. Tuttavia, il Giudice, accogliendo integralmente le tesi difensive, ha ritenuto non sussistenti gli elementi del reato, pronunciando sentenza di assoluzione per A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Era accusato di molestie nei confronti dell’ex fidanzata: assolto 32enne di Montesarchio

