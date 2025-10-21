Equitazione i convocati dell’Italia per Fieracavalli | ci sono i Big Da Bucci a Camilli
Dopo l’inizio della stagione indoor della FEI Jumping World Cup 2025-2026, con la tappa inaugurale tenutasi a Oslo, l’Italia del salto ostacoli orienta i suoi orizzonti verso l’annuale appuntamento di Fieracavalli, che si terrà a Verona dal 6 al 9 novembre. Proprio nella domenica conclusiva dell’evento si terrà anche una delle tappe della “Coppa del Mondo” sul tracciato scaligero, con i migliori binomi in gara per prendersi la vittoria nel meeting. A tal proposito, la Federazione Italiana Sport Equestri ha reso nota la lista dei cavalieri e delle amazzoni scelti: in totale 19 fra convocati e Wild Card. 🔗 Leggi su Oasport.it
