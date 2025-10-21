Equestrian Inclusion i risultati del progetto

Presentati i risultati del progetto “Equestrian Inclusion”, iniziativa che ha avuto come obiettivo principale la creazione di un percorso formativo e inclusivo rivolto a educatori, ragazzi e famiglie, per promuovere il benessere psicofisico e la crescita personale attraverso l’interazione con il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

