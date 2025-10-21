Epic contro Google | la scadenza che cambierà lo store è stata rimandata ecco perché nessuno sa il motivo
Il 22 ottobre avrebbe dovuto segnare una data storica per l’ecosistema Android. Quel giorno Google avrebbe dovuto iniziare ad aprire il suo app store, eliminare l’obbligo per gli sviluppatori di utilizzare Google Play Billing, permettere loro di fissare i propri prezzi e molto altro ancora. Tutto questo come conseguenza delle ripetute vittorie legali di Epic Games nella causa Epic v. Google, una battaglia che ha scosso le fondamenta del monopolio del Play Store, ma qualcosa di inaspettato è accaduto a soli due giorni dalla scadenza. Entrambe le parti, Google ed Epic, hanno improvvisamente e misteriosamente richiesto al tribunale un rinvio di una settimana. 🔗 Leggi su Screenworld.it
