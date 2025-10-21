Epic contro Google | la scadenza che cambierà lo store è stata rimandata ecco perché nessuno sa il motivo

Screenworld.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 ottobre avrebbe dovuto segnare una data storica per l’ecosistema Android. Quel giorno Google avrebbe dovuto iniziare ad aprire il suo app store, eliminare l’obbligo per gli sviluppatori di utilizzare Google Play Billing, permettere loro di fissare i propri prezzi e molto altro ancora. Tutto questo come conseguenza delle ripetute vittorie legali di Epic Games nella causa Epic v. Google, una battaglia che ha scosso le fondamenta del monopolio del Play Store, ma qualcosa di inaspettato è accaduto a soli due giorni dalla scadenza. Entrambe le parti, Google ed Epic, hanno improvvisamente e misteriosamente richiesto al tribunale un rinvio di una settimana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

epic contro google la scadenza che cambier224 lo store 232 stata rimandata ecco perch233 nessuno sa il motivo

© Screenworld.it - Epic contro Google: la scadenza che cambierà lo store è stata rimandata, ecco perché nessuno sa il motivo

Leggi anche questi approfondimenti

epic contro google scadenzaIl Play Store non sarà più lo stesso: Google ha solo altri 7 giorni per aprirlo dopo la causa Epic - Il tribunale concede a Google un'ulteriore settimana, fino al 29 ottobre, per adeguarsi all'ingiunzione legale che impone cambiamenti nel Play Store. Segnala multiplayer.it

epic contro google scadenzaEpic Games vince in via definitiva contro Google: come cambierà il Play Store - La lunga battaglia legale tra Epic Games e Google si conclude con una vittoria storica per la casa di Fortnite. cellulare-magazine.it scrive

Epic Games accusa Google di abuso di monopolio nel mercato delle app Android - La disputa legale tra Epic Games e Google prosegue in tribunale, portando a conseguenze rilevanti per gli utenti Android. Segnala notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Epic Contro Google Scadenza