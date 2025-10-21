Ep693 – Sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket morto l’autista – Trump e il video su Meloni | Cerca un accordo sui dazi
Sassi contro il pullman di tifosi del Pistoia basket, morto l’autista, sarebbe stato colpito da un mattone. Tre ultrà di Rieti fermati. Dazi Usa, Trump rilancia un video su Meloni: “Cerca un accordo diretto”. Palazzo Chigi smentisce: “La trattativa la conduce la Commissione Ue”. Secondo il filmato pubblicato sui social dal presidente Usa la premier “sfida l’Ue” sui dazi. Immediata la reazione delle opposizioni. Jannik Sinner salta la Final 8 della Coppa Davis 2025. L’azzurro n.2 del mondo non sarà all’evento in programma a Bologna dal 18 novembre 2025. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sassi contro autobus dell’Anm a Napoli: è allarme sicurezza - Ad essere preso di mira dalle solite bande di teppisti il pullman della linea 196, mentre percorreva via Flauto Magico, nel rione Conocal di Ponticelli Solo per un caso fortuito uno dei sassi che ha ... Da ilgiornale.it