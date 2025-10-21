Entra al bar con la mannaia e dà di matto | terrore nel locale

Giacca pitonata e una mannaia, o comunque un grosso coltello da cucina di almeno trenta centimetri, in mano. Così un ragazzo ha creato momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, intorno alle 17, in un bar di via Matteotti, nel pieno centro di Mariano Comense alle porte della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

