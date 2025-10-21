Enrico Tiero l’arresto del consigliere scuote la Regione Lazio

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scuote anche la Regione Lazio l’arresto del consigliere Enrico Tiero da sabato ai domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Procura di Latina per corruzione. Si è consumato in queste ore un botta e risposta tra i gruppi di opposizione e il presidente della Regione, Francesco Rocca, invitato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

