Enrico Tiero l’arresto del consigliere scuote la Regione Lazio

Scuote anche la Regione Lazio l’arresto del consigliere Enrico Tiero da sabato ai domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Procura di Latina per corruzione. Si è consumato in queste ore un botta e risposta tra i gruppi di opposizione e il presidente della Regione, Francesco Rocca, invitato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

L'arresto del consigliere regionale Enrico Tiero (FdI) getta un'ombra pesante sul Consiglio regionale del Lazio. Le indagini parlano di un sistema consolidato di favori, clientele e pressioni, anche in sanità, tra accreditamenti di strutture private e assegnazione

Cosa succede nella Regione Lazio dopo l'arresto del consigliere FdI Enrico Tiero accusato di corruzione - X Vai su X

Chi è Enrico Tiero, il consigliere regionale arrestato per corruzione: carriera, accuse e cosa succede ora - È la notizia che ha scosso il cuore della politica laziale, lasciando tutti – dai colleghi di partito agli elettori – con la stessa domand

Regione Lazio, arresti domiciliari per corruzione per il consigliere Enrico Tiero di FdI - E' Enrico Tiero, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente dell'XI Commissione della Regione Lazio

Arrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero: è accusato di corruzione - Sottoposto a interrogatorio giovedì nell'ambito dell'inchiesta per corruzione della procura di Latina