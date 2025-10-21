Enrico Tiero e quei 6mila euro mascherati da cena aziendale

Latinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non deve aver convinto la spiegazione del consigliere regionale Tiero in merito alla somma di 6mila euro, che passa da un imprenditore a un ristorante del capoluogo mascherata da “cena aziendale”, per poi finire, secondo la ricostruzione, nelle mani dello stesso politico pontino. Tiero spiega di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

enrico tiero quei 6milaArrestato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Enrico Tiero: "Favori in cambio di tessere e assunzioni" - Secondo l'accusa, Tiero avrebbe sfruttato il proprio ruolo per agevolare alcuni imprenditori, ricevendo in cambio utilità di varia natura, tra cui una presunta tangente. Riporta today.it

enrico tiero quei 6milaCorruzione, arresti domiciliari per Enrico Tiero - Lo ha deciso il giudice Giuseppe Cario al termine dell'interrogatorio preventivo a cui il consigliere regionale è ... Si legge su latinaoggi.eu

enrico tiero quei 6milaTiero e l’accusa di corruzione: quei seimila euro da giustificare - È la presunta mazzetta da 6mila euro il punto più controverso delle accuse mosse dalla procura di Latina nei confronti del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero. Lo riporta latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Enrico Tiero Quei 6mila